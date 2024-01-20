今天鋒面通過，北部轉為有雨天氣，中南部偶爾飄雨，明天（21日）寒流開始南下，北部低溫降到13度，不過仍是「小菜一碟」，下周一（22日）開始才是重頭戲，北部從白天高溫14度一路降到晚上剩下7度，中南部也只有10度；下周二、三（23、24日）寒流籠罩，北部非常寒冷，整天都在7度左右。這波寒流影響長達5天，下周五（26日）才會明顯回溫。

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今天上半天受鋒面通過影響，北台灣轉為陰陣雨天氣，中南部雲量增多，偶有飄雨機會；北部高溫稍降約20、21度，中南部23至29度。

明天主要是東北季風影響，降雨集中在北海岸與東北角，其他地區多雲，北部低溫13、14度，高溫只有16、17度，整天濕冷；中南部低溫14至17度，高溫仍有21至27度，日夜溫差大。

寒流下周一開始影響，一早各地氣溫就會下降，北部從一早高溫14度左右降到晚上剩下7至9度；中南部白天高溫17至22度，晚間也只有10度；下周二、三寒流籠罩全台，北台灣整天氣溫只有7至11度，非常寒冷，中部9至13度、南部10至17度，也相當冷。

廖于霆表示，今明假期雖然變冷，但還算是小菜一碟，下周一到周三才是低溫重頭戲，周四寒流稍微減弱，但要等到周五才會明顯回溫。