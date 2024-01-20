2024總統大選13日落幕，民眾黨總統候選人柯文哲拿下369萬票、26.46%得票率。對此，民調專家戴立安表示，柯文哲持續向下紮根，年齡最低的支持者比20歲更低。且他更驚爆，一名基隆國小學六年級的學童在選前之夜找不到人，最後竟是跑到台北參加柯的造勢活動，讓人啼笑皆非。

柯文哲為什麼能拿到369萬票，戴立安昨（19）日在節目《寶島強強滾》解釋，民眾黨選票很明顯集中在20到49歲，原本是20歲到39歲居多，但支持者是會變動的，選舉起起伏伏，追蹤民調就像錄影，柯文哲從基本的青壯年擴散到40到49歲；然而柯的操作方式，也一度讓中間選民流失，教育程度大學以上也有出現過比較低的情況，但最後聲勢有拉起來。

戴立安進一步分析，以首投族20到24歲為例，他們是2000年左右出生的人，有2/3時間是民進黨執政，等到這群人可以投票的時候、對政治有興趣的時候，就是總統蔡英文執政時代，對柯文哲的想法接受比較多；30到39歲是太陽花世代；40到49歲則是前總統李登輝執政時，開始有投票權的人，也因此20到49歲之間的民眾對藍綠都有負面想法，加上柯文哲就是要打藍綠，可以吸引到這群人。

除此之外，戴立安還提到，柯文哲支持者最低不只到20歲，像柯自己講的，很多國小學童、國中學生都是粉絲。戴立安表示，「昨天有朋友講，投票的前一天晚上，基隆一名小六生失蹤了、不見了，家長很急也報警去找，結果最後發現那名小六學生，竟是去參加柯文哲造勢晚會。」

戴立安最後總結，選舉完柯文哲就是向小草、向下紮根，首要目標是16歲以上，針對這群人主要是因為入黨年齡；第二個則是這群人高密度支持柯文哲，重點是四年以後他們有投票權，這塊也是藍綠在2024選舉比較大的危機。