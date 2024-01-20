台鐵內壢車站至中壢車站直接，今（20）日清晨5時許傳出一起死亡事故。據了解，一位民眾不明原因衝入軌道，隨即遭1109次區間車撞擊，臟器外露當場身亡，一度影響列車班次時間，目前該線已恢復雙線通車。警方稍早時已趕抵現場處理事故，至於詳細原因、案發經過則仍待進一步調查釐清。

鐵警說明，今日清晨5時48分於內壢至中壢間東正線普仁里平交道處，因旅客侵入路線，致遭1109次區間車撞及發生死傷事故。經警方蒐證後，通知於7時10分放行，7時15恢復雙線通車，影響統計中。另致1109、1134次楊梅至新竹間停駛，1134次改楊梅特開。

救護人員獲報到場，發現一名年約40歲的男性臟器外露，已明顯死亡，未送醫，至於死者身分仍在調查中。詳細事故原因，仍待警方進一步釐清。

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