北市一名警察阿華（化名），2005年1月與女子小萱（化名）結婚，並育有名2小孩，小萱婚後當家管並無工作，生活開銷全由阿華負擔，每月收入7萬多元，還有考績及年終獎金等，都被小萱所控管，只要錢一入帳就被小萱提領殆盡，小萱還將部分款項，用在清償她婚前的房貸或私存，再以入不敷出為由，苛刻對待阿華，每天僅給2、300元零用。

阿華指控，因為這麼少的零用金，讓他無法參與同事間的正常社交活動，只能委屈度日，精神及經濟上飽受折磨，2人更常為了金錢而起爭執。而小萱主內在家，卻不理家務，導致居家環境凌亂不堪，還不讓他跟2個小孩親近，將他孤立無法融入家庭生活，他下班返家時，完全感受不到家庭溫暖。

阿華還說，第二個小孩出生後不久，雙方就開始分房到現在，已無正常的夫妻生活，小萱還三不五時質疑他有外遇，因而惡言相對，讓他痛苦不堪，夫妻應互愛互信的基礎已動搖，他為求家庭生活圓滿，多次與小萱溝通尋求解之道，但小萱並無修補夫妻感情裂痕的意願，夫妻分居迄今年餘已形同陌路，因而向法院聲請准予離婚。

法院審理，小萱向法官表示，2人結婚已經17年，她婚後在家相夫教子，盡為人妻、為人母之責，阿華因為聚會頻繁、奢侈浪費，導致負債200多萬元，阿華遵從父母的指示，將薪資帳戶的提款卡、信用卡交給我保管，此財務管理模式已維持10年之久。

家庭生活開銷每月逾10萬元，阿華薪資收入不足以因應，我必須須謹慎核對每筆開支，還用我婚前的存款補貼，或是長輩接濟及向我的兄長借錢，才能勉強維持家計，阿華的薪資收入並沒有可讓我揮霍浪費或用個人私用。

我每日給阿華2、300元為購買菸、酒及檳榔的零用金，2006年8月起調整為每月2萬元，阿華其餘生活花費仍可自其薪資支付，不影響其正常社交活動。雙方在次子出生後協商分房，但仍有夫妻性生活，未影響婚姻生活之圓滿。至於家中環境我儘量維持乾淨，且家事本應由夫妻共同分擔，家中凌亂並非我一人之責。

因為我在2019年反對阿華購買新車，他才會始以先前同意我管理財務之模式為由，提起本件訴訟，並於訴訟中激怒我，導致我口出惡言後，阿華就獨自離家。

阿華母親則向法官表示，雙方的相處，在我的感覺上是「小萱與孫子一國」，阿華自己1個人，小萱不讓孫子與阿華親近，把阿華往外推，阿華回家感受不到家的溫暖，家不像家，阿華內褲破了，小萱也不會幫他買，我看不過去才幫阿華買。

法官檢視2人對話，2022年9月13日，小軒對阿華口出惡言，嗆聲：「…，你竟然說謊，你是人渣……，你為那一點錢，你出賣良心。你他媽的，我付出我的青春，你這樣對我，你會得到報應的，XXX，你會得到報應的，他媽的……。」法官認，雙方在訴訟後，關係更形疏離，彼此無法溝通，阿華更是離家，夫妻不能共同生活已逾年餘，婚姻確有重大破綻。

高等法院家事法庭日前依法判決，阿華所提離婚之訴判准。准上訴人與被上訴人離婚。可上訴。

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