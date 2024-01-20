美國新一代洲際彈道核彈LGM-35A「哨兵」（Sentinel）

為了威懾中俄，美國空軍致力研製新一代洲際彈道飛彈LGM-35A「哨兵」（Sentinel），但由於新冠肺炎疫情、通膨，加上打造更大的飛彈發射井，並改用更耐用的材料，如今費用已正式飆破958 億美元（約3兆台幣）。

綜合外電19日報導，美國空軍美國空軍採購、技術與後勤助理部長杭特（Andrew Hunter）告訴國會，這項由諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）設計管理的專案費用如今起碼比2020年9月大增了37%。

由於費用飆漲，五角大廈不僅可能要向國會說明，甚至可能危及專案的存續。美國空軍說，國防部長辦公室將審查專案，並決定是否要加以調整，或乾脆取消。

如今專案總費用估計會超過 1,310億美元（約4兆台幣），而隨著美國防長今夏完成審查，總成本還可能進一步增加。這飛彈網是陸、海、空「戰略核三角」（Nuclear Triad）的一部分，除了陸基洲際彈道核彈外，還有轟炸機搭載的核武，以及供潛艦發射的核彈。

Protecting the U.S. from an incoming ICBM attack is a complex task involving radars, space sensors, interceptors and command and control systems that must work as one.



Find out how we’re #DefiningPossible for the Next Generation Interceptor program: https://t.co/dQ2lxilPFq pic.twitter.com/ITBRjHK2vv — Northrop Grumman (@northropgrumman) January 16, 2024

杭特坦承，上次打造陸基洲際彈道核彈已是70多年前的事了，因此他們當初估計得不準。而要是費用超支太離譜，就可能啟動1982年美國會針對美軍裝備採辦案出現成本嚴重超支問題訂定的《納恩-麥柯迪法案》（Nunn-McCurdy Act）（Nunn-McCurdy Act）。按照規定，要是單位採購成本超標25%以上，五角大廈就必須正式向國會說明專案的重要性，證明沒有其他選擇。

而超支最嚴重的，就是將450個飛彈發射井，還有相關指揮基礎設施現代化改造，如更新 7,500英里（12070公里）的電纜等。此外，計畫還包括採購卡車、訓練指揮大樓和 659 枚飛彈。

西方核子戰略家認為，美國有優越的隱形彈道飛彈核潛艦，加上隱形轟炸機已有足夠的先發制人或報復打擊潛能。就算中俄發動核打擊，這些武器已讓美國足以抵禦任何任何攻擊。

另一方面，美國國會稽核處（GAO）2023年6月則在報告中指出，人員短缺、供應鏈問題和軟體挑戰等，都可能會使武器LGM-35A「哨兵」發揮戰力的時間從 2029年延遲到 2030 年。然而，如今美國空軍說，在種種問題需要解決的狀況下，延遲的時間可能長達兩年。