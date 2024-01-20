今（20日）是大寒，也是24節氣中最後一個節氣，命理師李行特別分享大寒開運重點，點名3生肖準備轉運。另外，民俗專家柯柏成也提到，大寒期間適逢企業尾牙，如果想提高中獎率，可穿紅、紫兩色，但姓名帶火的人則應避免。

李行在臉書粉專分享大寒開運重點，指出1月20日的轉運數字是「4、8、0」，轉運色為鐵灰色、淺藍色，轉運時間則是上午9時至上午11時，並點名生肖屬鼠、兔、蛇的人準備轉運，但屬牛的人是當沖生肖，要小心。

另外，求財運在正南方、求事業在正北方、求貴人在東南方及正東方、求桃花在東南方。李行也提醒，大寒是一年中最冷的時候，近日可多吃根莖類的果菜，強化身體的抗寒能力。

民俗專家柯柏成則表示，大寒期間適逢企業尾牙，摸彩抽獎時可穿搭「紅、紫」色系的衣服，能帶來好運，不過姓名中有帶火部首，或自身八字火過旺的人，這段期間本身就很好運，不需要再添加紅、紫色服飾，以免火的元素過旺，反而成燥，接不到運氣。