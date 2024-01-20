洋基去年從國民讓渡名單中撿回吉特道恩斯（Jeter Downs），這位前道奇潛力新秀的名字，讓許多洋基迷回憶起前隊長吉特（Derek Jeter），因此這筆異動特別受到關注，不過根據ESPN報導，道恩斯還沒有在洋基證明身手，卻被放到DFA（指定讓渡名單），只在洋基待了1個月。

25歲的道恩斯備受期待，曾入選大聯盟百大新秀榜單，後來道奇為了爭奪紅襪超級球星貝茲（Mookie Betts），不惜將道恩斯打包。貝茲後來成功幫助道奇奪下2020年世界大賽冠軍，而當初被道奇做為交易籌碼的3將，在佛度戈（Alex Verdugo）被送到洋基後，只剩下康納王（Connor Wong）還待在紅襪陣中。

道恩斯1998年出生，守備位置和吉特一樣是游擊手，他的名字就是以這位洋基傳奇球星命名，當道恩斯首度站上大聯盟時，吉特本人也為他送上祝福，但在大聯盟生涯初期，道恩斯很難獲得穩定的出賽時間，本來希望能在洋基獲得機會，如今卻又再次回到自由市場。

去年從讓渡名單撿走道恩斯，網路上紛紛開起洋基重新簽下吉特的玩笑話，但報導指出，洋基日前簽下同為內野手的卡斯提歐（Diego Castillo），但因40人名單已額滿，因此選擇割捨道恩斯。