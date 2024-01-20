「澳門酒窩夫婦」常在抖音分享美食旅遊相關的影片，擁有212.8萬粉絲；豈料，「澳門酒窩夫婦」妻子秦思（網名：思思）15日輕生，享年36歲，「澳門酒窩夫婦」已發訃告證實噩耗，並提到思思生前被網路霸凌3年。

「澳門酒窩夫婦」17日發布訃告，沉痛地證實思思永遠離開人間，「秦思女士（思思）於3年前因網路暴力患上了重度抑鬱症，經過長時間與病魔鬥爭，仍沒有逃脫病痛的『魔爪』」。文中提到，思思是團隊的靈魂人物，為大家帶來歡聲笑語，個性很善良，至今團隊仍無法抑制悲痛的心情；盼請外界勿散布虛假事實以及惡意報導，最後再次感謝一直支持思思的粉絲朋友，也希望正哥（思思生前的老公）能感受到溫暖，從痛苦中走出。不過，截稿前該帖子已被刪除。

「澳門酒窩團隊」發訃告證實秦思過世。（圖／小紅書）

思思生前曾和老公在直播中控訴，長達3年被網路嚴重霸凌，主因是她慣用的語言是國語，被有心人士故意羞辱、貶低，更造謠她在澳門從事風俗行業，惡意亂P圖，導致她走在路上會被人指指點點，連家人都深受影響，哭著臉回家，思思忍無可忍，決定走法律程序，一一告贏造謠的網友們，夫妻倆當時頻呼籲網路非法外之地，未來再發生類似的事情，絕不姑息、手軟。

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