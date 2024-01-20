華航素食餐之亂延燒，一名黃姓網紅16日搭華航從台北飛北京，表示看到一名外籍旅客和陸籍婦人先後向空服員反映沒拿到素食餐，之後老外拿到一份商務艙的素食餐，陸籍婦人卻只有小菜和麵包，讓他認為空服員「差別待遇」，怒轟以後不再搭華航，事後華航與空服員相繼出面說明，風向大變，黃姓男子被網友轟到關版，在神隱4日之後，今發文道歉。

黃姓男子今在臉書發文表示，這2天因為工作繁忙，加上沒想到「素食餐」事件會受到這麼高的關注，暫時關閉了臉書沉澱心情，過去幾天他看到了華航的回應，以及當事空服員的說法，決定出面回應與道歉。

黃姓男子表示，他並非網紅，純粹就是多事的路人，也可說是正義魔人，自始至終他都沒用到「歧視」這字眼，只是想表述是否有「差別待遇」的問題，而他在處理這件事情上，應要當下直接替阿姨向空服員多要餐，而非上網發文、接受採訪，引發爭議。同時他也承認，發第一篇文的時候，他的確有很多情緒，所以使用了不雅的字眼，很不成熟，這部分他會深刻檢討。

黃姓男子指出，他很愛旅行，也有很多空服員朋友，深知這份工作的重要性且不容易，這次的事件無意間讓很多空服員感到不舒服，不論任何理由，他都在此鄭重向廣大的空服員們道歉「你們不應該受到這樣的傷害，對不起。」

黃姓男子也說，事件爆發後，少部分網友去騷擾他的親朋好友，甚至是之前曾合作過的公司與機關，還有人大量散布他的個資，這部分他已委請律師搜證，有觸法的部份將採取相應的法律途徑自我保護，同時也想向被騷擾的所有人深深致歉，「你們不應該因為我被波及，對不起。」

黃姓男坦言，這將是最後一次發文，他也不期待華航方面有任何回應，希望透過本次的事件讓所有人都獲得一些寶貴的經驗與學習，祝願每人都能被溫柔對待。