2024總統大選落幕，民進黨的賴蕭配以40.05%得票率、超過558萬票勝出，國民黨的侯趙配則只獲得33.49%的467萬多票，再次飲恨。美媒《華爾街日報》刊出一篇社論，標題為〈中國在台最強大的盟友從未如此衰弱〉，指出國民黨若要重返執政，能否改變其中國政策將是關鍵。

《華爾街日報》19日報導，國民黨作為北京在台最親密的政治夥伴，曾經執政長達數十年，如今是最大在野政黨，不過在今年的選舉中，卻寫下台灣民選總統以來3連敗的紀錄。黨內高層認為，接下來4年，國民黨仍保有牽制民進黨的力量，但也有不少黨員擔心，國民黨若不徹底改革，恐怕將走向泡沫化。

國民黨前立委許毓仁說：「中產階級已經放棄對中國的幻想，國民黨若想重返執政，未來4年必須改變它的中國策略。」

報導指出，國民黨正面臨兩難局面，一旦背離其治理統一中國的創黨目標，恐怕將引起北京強烈反彈。但國民黨若無法重新執政，將更難阻止本土認同的凝聚，而這正是黨內一些大老和北京想要避免的結果。

國民黨這次敗選，差距雖然比上次縮小，但分析家認為，選舉結果證實了國民黨無法吸引年輕選民，許多年輕人因此轉向民眾黨的柯文哲。國民黨前發言人蕭敬嚴透過臉書發文，示警「柯文哲才是有機會威脅、甚至取代國民黨，成為第二大黨的危險因子。」

近年來，國民黨開始擴大年輕黨員的比例。2022年，該黨招收約6200名、年齡40歲以下的新黨員，相較於2020年，不滿40歲的黨員僅約3700位，已經大幅增加。今年的立委選舉中，國民黨也推出更年輕的候選人，將在新一期議會中組成最年輕的立院黨團。

一些國民黨內部人士主張，該黨必須更加致力於解決台灣年輕人的民生問題，關心年輕人在意的社會價值。不過，一些政治專家指出，國民黨的問題在於其中國政策，除非做出「根本性的改變」，否則很難重新獲得民眾支持。