不少人有膽固醇過高的問題，腎臟科醫師江守山推薦民眾吃酪梨，許多研究證實酪梨可以降低心血管疾病風險，其中一項研究顯示，每天吃1顆酪梨，6個月後可降低「低密度膽固醇」（俗稱壞膽固醇），還可以預防心臟病、糖尿病及癌症。

江守山在臉書發文指出，「酪梨很多脂肪，但反而會降低低密度脂蛋白膽固醇，不會使人變胖。」他引述《美國心臟協會期刊》一篇研究，該研究針對1008名過重或肥胖的參與者進行為期6個月實驗，其中一半的人每天吃1顆酪梨，另一半則維持原有的飲食習慣。

經6個月後，研究人員測試受試者的膽固醇，結果發現每天吃1顆酪梨的人，低密度膽固醇都降低；江守山認為，吃酪梨不會增加體重也是一個重要因素。

研究人員總結，吃酪梨可增加飲食中的營養，降低罹患心臟病、第2型糖尿病及癌症風險。

酪梨對人體好處多，家醫科醫師周孟翰指出，酪梨除了能降低壞膽固醇、減少體內發炎、穩定血糖外，對控制體重也很有幫助，可以增加飽足感、減少腹部脂肪並促進燃脂。