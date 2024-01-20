黃嘉千與加拿大男星夏克立前年宣告16年異國婚姻畫上句點，但兩人好聚不好散，離婚官司仍在持續中，昨(19日)夏克立在微博再發出影片，強調自己絕無婚內出軌，也沒有家暴，更指前妻手上也沒有證據，自己是遭抹黑。

夏克立近來為了離婚官司回台，昨他在微博打卡人在台中，曬5分鐘左右的影片親上火線回應關於他的謠言，他表示看到新聞說，有人在劇團尾牙問黃嘉千：「妳最後一次被打是什麼時候？」他直言無法接受，「你覺得一個過年時期的尾牙，是適合開家庭暴力的玩笑嗎？」

夏克立發影片轟黃嘉千說謊。（圖／翻攝自夏克立Chris微博）

夏克立表示不只尾牙，其實任何時機都不適合開家庭暴力的玩笑，一個真正被虐待的人會有巨大創傷，夏克立說：「黃嘉千的回答是說她看證據，我跟你說，她沒有證據她有被家暴」，強調自己不斷被「預告」她手上有證據，但就他所知根本沒有，「她一直撒謊」。

對於自己被說家暴、有前科等指控，夏克立怒批都是謊言，無奈卻有人相信她，喊話希望黃嘉千把證據拿出來，夏克立對此直言受不了，「真的誇張，你們都很誇張，這個世界變什麼樣子，怎麼會這麼誇張」，並認為世上不是只有他們這對離婚夫妻遇到這種問題，希望大家不要只信片面之詞。

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