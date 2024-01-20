中市販毒集團主嫌莊男夥同莊及賴男販毒，招募陳男運毒交易。台中市刑大去年7月循線逮捕莊等4人，查扣毒咖啡及愷他命500多包，依法送辦。（台中市刑大提供／陳淑芬台中傳真）

中市販毒集團主嫌莊男，是大陸網紅潘周聃的粉絲，在通訊軟體微信冒用「潘周聃」為暱稱及代號，聯繫成員莊及賴男販毒、招募陳男當運毒交易。莊在住處社區大樓電梯內接頭補貨，台中市刑大去年7月循線逮捕莊等4人，查扣毒咖啡及愷他命500多包，電梯監視影像成為「鐵證」，檢方去年底偵結，依違反《組織犯罪防制條例》及販毒罪嫌起訴。

台中市刑大偵四隊調查，販毒集團由27歲莊男負責供應毒品，與26歲莊男、25歲賴男合作分工販售毒品，再招募28歲陳男當小蜜蜂負責運送毒品與交易。

警方掌握陳男販毒事證後，去年7月間循線一舉破獲該集團，逮捕4人，並查扣毒咖啡508包（毛重1.7公斤）、愷他命20包（毛重58.4）及分裝袋、手機等贓證物。

警方調查發現，莊姓主嫌竟以大陸網紅「潘周聃」為販毒暱稱及代號，並冒用頭像，透過通訊軟體微信與成員聯繫販毒；莊相當狡猾，利用住處社區電梯作為補貨接頭地點，雙方先後從不同樓層搭乘同部電梯，碰頭後，莊趁電梯開門要離開瞬間，才將毒品交給旗下成員，接頭過程隱密。

警方循線查獲，直言犯嫌根本「聰明反被聰明誤」，因為全部犯行都被電梯監視器錄下，難逃刑責。

警方將4人移送台中地檢署偵辦，全案檢方去年底偵結，依違反《組織犯罪防制條例》及販毒罪嫌起訴。

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