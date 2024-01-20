大陸抖音神曲《科目三》舞蹈爆紅，寧夏夜市觀光協會跟上風潮宣布舉辦「科目三舞蹈競賽」，卻引來不少負面評價，甚至有網友怒斥敗壞風氣，讓主辦單位緊急道歉，對此，網紅推手圤智雨反嗆酸民﹕「白痴的是炮轟寧夏夜市舉辦科目三的鍵盤魔人」。

圤智雨表示不論是當初AJ1的禁穿，或者韓國歌手PSY爆紅神曲《江南Style》，甚至是近來火紅的《科目三》，不論是出現頻率太高覺得厭煩，或是單純不喜歡，就人性而言，越禁止的東西鐵定會成為流行指標，像是陸綜、抖音等大陸文化，早就融入台灣人日常生活，如今看到寧夏夜市為舉辦《科目三》舞蹈道歉，他坦言開轟的鍵盤魔人言行挺白癡，認為此舉跟「老外歧視黑人」的行為有何不同?

圤智雨指出寧夏夜市曾舉辦與各國主題有關的活動，為何唯獨這次舉辦《科目三》舞蹈掀起負評?他指出接納不同的流行文化，並創造屬於自己的流行風潮，才是真正應該做的，接著向主辦單位喊話﹕「請寧夏夜市不要氣餒，你們的活動是對的，不要被網路上面的鍵盤俠影響到」。

寧夏夜市觀光協會舉辦「科目三舞蹈競賽」引發網友炮轟，日前雖然正式公開道歉，但仍強調該活動部會取消照常舉辦，目前也在積極籌備藝人王彩樺走紅歌曲《保庇》有關的活動，期盼藉此宣傳在地廟口文化。