高雄在地書法家王苡蘋20日下午將至壽山動保園區揮毫。（動保處提供／林瑞益高雄傳真）

農曆春節將至，高雄市動物保護處於20日邀請書法家王苡蘋到壽山動保教育園區揮毫，手寫趣味紅包及創意春聯，同時活動也結合宣傳收容流浪狗，共同為家人及園區浪浪們一同帶來好運氣，迎接龍年「好運龍總來」。

動保處指出，為提升收容所認養率，去年創新推出「相遇～相識30」試養企畫，除讓新手飼主深刻體驗與犬貓相處的樂趣，建立正確飼養觀念，也成功替104隻「浪浪」找到好歸宿，因民眾反應不錯，今年特別結合贈送春聯活動，鼓勵民眾走進收容園區參觀及認養。

活動舉辦時間為今（20）日下午1時30分至4時30分，由高雄在地書法家王苡蘋至壽山動保園區揮毫，除手寫應景傳統春節門聯外，也融合犬貓及龍年創意趣味元素，設計活潑有趣的龍年開運紅包袋，數量有限、每人索取一份，也歡迎有興趣民眾一同參與，振筆揮毫書寫創意春聯，為園區內外妝點過年氛圍。

動保處長葉坤松表示，藉由舉辦新年迎春活動，盼能改變過去民眾對收容所的刻板印象，也鼓勵民眾前往公立收容所參觀認養，除能與收容動物零距離互動，更能培養正確的動保觀念，減少流浪動物的產生，參加犬貓試養企畫者除贈送犬貓認養嫁妝等好禮外，現場再加碼贈送新春門聯一幅。