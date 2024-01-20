寒流明天南下，北台灣將轉冷，氣象專家示警「低溫下修」，北部周一（22日）晚上開始到周四（25日）下探6度，將長達約60小時的低溫；北部山區雪線下修至1000公尺出頭，高山降雪機率高，尤其宜蘭太平山可能大雪紛飛，北市大屯山也有機會下雪。

氣象粉專「觀氣象看天氣」發文寫下2個重點，首先「低溫下修」，提醒民眾周一晚上起留意長達4天的低溫；另外這波寒流水氣充沛，北部山區雪線下修至1000公尺出頭。

粉專表示，北部及東北部周一晚上到周四早上溫度介於6至11度之間，將長達約60小時的低溫；中部也會下雨或陰天，整天溫度都在10度上下，周二到周四早晚低溫約7至9度；南部及花東低溫約9至11度，白天會回溫一些。

至於山區降雪的部分，仍以太平山、拉拉山、合歡山等山區下雪機率最高，尤其太平山可能大雪紛飛；大屯山周二、三溫度接近0度，也有降雪機率。