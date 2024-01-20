郝劭文2年前與化妝師林寧瑞結婚，對方和前夫育有一位8歲女兒，郝劭文也對繼女視如己出，近日郝劭文痛批女兒念貴族學校遭霸凌，校方態度消極，昨(19日)校方公布調查結果，認定該起事件並非霸凌。同一時間浙江省杭州市蕭山區人民政府新聞辦公室官方微博發表通報，指出該起事件雖非欺凌行為，但校方存在3大問題，「責令學校向涉事學生和家長道歉」。

昨浙江省杭州市蕭山區人民政府新聞辦公室官方微博「蕭山發布」對於郝劭文反應女兒在學校被霸凌一事同步做出回應，表示當局成立教育、公安、民政等部門組成的聯合調查小組，調閱監視器畫面後，認為被指控是加害者的學生並非惡意，因此認定並非校園霸凌案件。

大陸官方要求校方道歉。（圖／翻攝自蕭山發布微博）

然而，蕭山發布表示，校方在處理過程有3大缺失「家校溝通不到位、應急處置不及時、日常管理不精細」，要求學校須向涉事學生和家長致歉，「並督促學校健全規章制度，完善應急預案，加強家校連結，做好學生心理疏導工作」，對此，網友看法兩極，表示：「這也算不上霸凌吧，小孩日常打鬧也難免」、「感覺對倆小孩都不好，以後還敢一起玩嗎」、「不管是不是真的到霸凌，孩子是無辜的，不要因為這個傷害到孩子」、「評論都不敢開的嗎，那這個調查結果還真是很難評，是真的都像是假的了」。

據知，該學校是當地知名的私立貴族學校，小學部一年學費上看20萬人民幣（約88萬台幣），郝劭文和太太日前站出替女兒發聲，批評女兒被霸凌卻遭校方冷處理，更指學校想要息事寧人，逼他們這群受害同學的父母閉嘴，還暗示鬧大對誰都不好，事後發了家長信卻沒寄給郝劭文夫妻，令人質疑背後動機。

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