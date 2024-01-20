甲辰龍年即將到來，許多人開始進行大掃除，清水孟國際塔羅小孟老師指出，家中8類破舊物品不丟，不僅會影響健康，還可能破財及衝擊整年運勢。

▍廚房壞掉電器不清，恐破財

廚房是灶神和存放米糧的地方，在還沒有錢幣概念的古代，買賣是以物易物，而廚房被視為財位，如果壞掉的電器或是物品沒丟，會增加財位的晦氣，容易破財。

▍碎裂玻璃不換，容易招小人

玻璃容易因為有裂痕而看不清楚，同時也代表屋主的視力不夠明淨，導致識人不清、小人纏身。

▍不亮的燈不處理，人生無光

家裡燈具不亮，不僅意味著住戶「人生無光」，也可能影響視力，所以要趁大掃除時趕快更換。

▍枯木不清，事業愛情沒結果

許多人喜歡在住家內擺放花草，除了淨化空氣，也能讓環境看起來更加美觀，不過若是盆栽已經枯萎，就要趕快清掉，否則新的一年無論是事業或愛情都不會開花結果。

▍蛀蝕家具不丟，恐傷筋害骨

許多人偏好木製家具，看起來更顯大器，但若是家具已經遭到蟲蟻蛀蝕，就要趕快處理，因為家具代表住戶的筋骨，健康會大受影響。

▍沒有魚的魚缸不要裝水，否則會影響運勢

閒置的魚缸不能裝水，因為很容易落塵、沾染穢氣，不僅會影響住戶的運勢，也不利於肺部健康。

▍廁所毛巾、馬桶刷不換新，穢氣變晦氣

廁所是家中最容易積攢穢氣的地方，穢氣不除，就會形成運勢上的「晦氣」，因此廁所馬桶刷、浴室毛巾最好全部換新。

▍發霉衣服不丟，霉運跟著你

有霉味的衣服要趕快丟掉，不僅是因為黴菌的菌絲很難清除，黴菌也會帶來霉運，影響整年運勢。