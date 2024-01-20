2024總統暨立委大選於本月13日晚間落下帷幕，民眾黨總統候選人柯文哲則以369萬466票位居第三，然而在選前大動作挺柯的YouTuber愛莉莎莎，先是在選後分享了許多疑似指控作票的開票影片，接著16日PO出限動搭飛機出國。對此，民進黨不分區立委提名人王義川開轟，會反噬到柯文哲身上。

王義川昨（19）日在節目《突發琪想》指出，愛莉莎莎是生活娛樂型的網紅，不是知識型網紅，所以講的內容是沒有知識的。王義川也揭露，幾個月前柯文哲大量和網紅合作，目的是為了換粉，「而看愛莉莎莎影片的這些人，可能原本都是不關心政治，希望透過愛莉莎莎轉到柯文哲這裡來，且本來期待愛莉莎莎是知識型網紅，找一些比較知識型的內容，讓粉絲轉而支持柯文哲」。

王義川續指，愛莉莎莎過去說過，「冬天不要去韓國玩」，可是這次惹禍以後，就是跑去韓國玩，結果就被網友罵；上次也說「喝橄欖油排膽結石」，然後被醫師砲轟。此外，王還提到，愛莉莎莎的學歷是清華大學，現在網友都喊清華把學費退回去，且愛莉沙沙的阿公還當過中學校長，可見其應該不是一個沒讀書的人。

針對愛莉莎莎指控作票就落跑去玩了，王義川狠批，這很恐怖欸，還坐商務艙，這什麼心態阿？她不知道台灣為了她的影片，一群人都很不爽，結果她還顧著PO去韓國玩的照片，其他台灣KOL，像網紅視網膜就批愛莉莎莎把台灣整個網紅界都破壞了，柯宇綸轟她是「謠」池金母，波藍斯坦批她「不負責任，用謠言來賺錢。」

王義川不解，「柯文哲怎麼會縱容愛莉莎莎做這種事，柯文哲你也沒讀書嗎？還是明明知道，但講得很模糊、很曖昧」。此外，王還提到連國民黨桃園市議員凌濤都指出，「指控作票的影片不知道轉了幾手，搞不好後製過，又翻成其他影片、圖卡，又再傳。」

對於柯文哲在選舉後期和特定幾個網紅合作，王義川認為，「會反噬到柯自己身上，因為這些網紅只是要賺錢，絕對不會是為了理念，為什麼愛莉莎莎做完這件事後就出國，因為她的任務完成了。」

王義川說到，要查愛莉莎莎的事很簡單，只要檢察官出手，「問她說影片誰給你的，你跟給你影片的人有什麼關係？誰叫你下這種註解的？為什麼你會同意？你們之間有什麼金錢上的關係？接下來進入偵查階段，都會一一現形。」