金門縣政府每年農曆年前都會加強公安稽查，提高這些大型消費場所公共安全，以強化消費者消費環境安全。(圖／金門縣政府提供)

農曆春節將至，各大型賣場及量販店已開始湧現大量採辦年貨人潮。金門縣政府在消保官帶隊下，會同消防局、衛生局、稅務局、社會處及建設處等相關單位人員，近日陸續針對地區之大型賣場展開公共安全聯合檢查，要求賣場之各項安全維護及防火避難等設施需確實執行落實，讓縣民能安心採買迎新年。

建設處指出，金門縣內500平方公尺以上之大型賣場及量販店共有13處，每年的農曆年前都會加強公安稽查，提高這些大型消費場所公共安全，以強化消費者消費環境安全。同時也特別提醒場所業者，依建築法規定，達申報條件之場所，未依期限完成申報及改善手續者，依法可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並可連續處罰。

縣府也呼籲大型賣場及量販店等場所營業人對場所公安檢查認知的重要性，除要求場所公共安全及防火避難設施等確實落實，讓縣民能安心採買，並需定期辦理建築物防火避難設施及設備公共安全檢查申報，慎防錯失改善時機。

建設處表示，在春節期間，各大賣場除提供縣民完善購物服務，也應隨時保持防火避難設施、逃生動線暢通及電扶梯正常運作，平時應對於各項防火避難設備、昇降設備等加強維護，且切勿於逃生動線堆置雜物或商品影響逃生，讓縣民能在安全環境採辦年貨。