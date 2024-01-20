近期在賽場上戰無不勝的日本藍武士隊，卻在亞洲盃預賽碰上伊拉克踢到鐵板，靠著胡辛（Aymen Hussein）上半場兩度頭錘破門，終場伊拉克以2比1險勝日本，提前搶下16強門票，日本想要前進淘汰賽，只能透過分組第2晉級，但這樣一來，可能將和同樣是冠軍熱門的韓國碰頭，「日韓大戰」有機會提前在16強開打。

日本陣容受到傷勢影響，旅外戰將三笘薰得等到淘汰賽才會出陣、冨安健洋只能踢半場時間，但畢竟隊史小組賽25連勝的輝煌歷史在手，普遍認為日本還是可以輕鬆應付，小組賽首戰交手越南雖以4比2獲勝，但曾一度面臨1球落後劣勢，也讓外界不免擔憂武士隊的狀況。

果然碰上小組賽最強隊手伊拉克，日本完全施展不出拳腳，後防線屢屢遭攻破，上半場就來到2球落後，日本在下半場補時階段才藉由遠藤航進球，避免吞蛋收場，不過也中斷了各項國際賽的11連勝，伊拉克則是斬獲小組賽2連勝，提前闖入淘汰賽。

日本下戰面對世界排名百名開外的印尼，晉級難度不高，但就算伊拉克下回落敗、日本取勝印尼，兩隊積分雖相同，但因為對戰關係，日本最多只能爭分組第2，根據大會籤表，日本所屬的D組第2，正好要在16強對陣韓國所在的E組第1，日韓大戰在16強上演的機會很高，但主動權在韓國身上，不排除太極虎進行操作，讓自己落到分組第2，避開提早與日本對決的機會。

韓國近年旅歐人數雖不比日本，但打上頂級聯賽的主力球員眾多，除了韓國一哥孫興慜外，黃喜燦、李剛仁、金玟哉都是各自俱樂部的絕對主力，韓國實力不可小覷。