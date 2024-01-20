不少人感嘆現在錢愈來愈薄，一名男網友分享，20歲前覺得資產30萬就很夠了，隨著年紀增長，對錢的需求越來越大，到了30歲以後，如果有生小孩，就算擁有3000萬的資產，仍然感覺永遠都在缺錢，引起網友討論，不少人感嘆「小孩就是奢侈品！」

一名男網友在Dcard上發文分享，20歲前覺得資產20到30萬就夠了，出國旅遊、買小東西都能隨心所欲；到了25歲，覺得資產要200到300萬才夠，這年紀會想出國玩、想買車或買房；30歲以後且沒有孩子，感覺資產2000到3000萬差不多足夠，買房以後，閒錢拿去投資，不要亂花錢、持續工作，基本上薪資有45000元就能過上穩定的生活。

男網友表示，如果跟他一樣決定生小孩，30歲以後有了孩子，感覺永遠都在缺錢，甚至只能要求現金流是正的就好。

貼文引起網友討論，「如果我有100萬我就覺得自己很富有了欸」、「目前34歲，住家裡，不生小孩，存款100萬，只要持續慾望低，就沒有金錢焦慮」、「小孩真的是奢侈品」、「我覺得錢沒有多的時候，因為當你有更多錢，你的生活品質也會提升，代表開銷也會更多 」。