真的是八嘎nono！28歲詹姓男子18日時，駕車停在高雄市鳳山分局新甲派出所前，且停放超過10分鐘，員警擔心詹男是昏迷不行，前往察看才發現是k菸抽太多睡著，嘴裡還叼著一根未抽完的k菸，讓員警相當傻眼，直呼「真的是八嘎nono」！詹男依毒品罪送辦。

18日晚間新甲派出所前突然停放一輛未熄火的汽車，經過10分鐘後依然未有動靜，於是員警擔心出狀況前往查看，發現詹男在駕駛座昏睡不醒，警開車門檢查後，發現詹男是k菸抽太多昏睡，讓員警相當傻眼，並依毒品罪送辦。