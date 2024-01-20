統一超7-ELEVEN觀察，每到冬季氣溫下降5度，熱食自助區商品銷售平均可提升2成，冬季亦是精補飲品銷售旺季，7-ELEVEN祭出禦寒攻略，星級滷味、湯品、鍋物、加熱飯糰、溫沙拉等「抗寒熱食5大天王」多款新品提供學生、上班族在冬季便利暖食選擇；星級饗宴-滷味、麻辣燙、關東煮等冬日夯品展開優惠活動，全品項商品即日起至3月5日搭配指定杯湯可享任選4件88折；韓國原裝進口「熊津紅蔘飲」去年銷售呈倍數成長，7-ELEVEN今年全新引進不添加糖版，不添加防腐劑與反式脂肪，少負擔、滋潤溫和食補，新品全新上市，1月24日至2月20日推出買一送一優惠。

此外，7-ELEVEN觀察到入冬後溫差超過5度以上便帶動保暖商品臨時性購買需求，尤其又以暖暖包銷售翻倍，7-ELEVEN推出「CR 2WARM雙面暖絨衣」加99元多1件以及「小白兔暖暖包」第2件6折、指定品牌暖暖包任選買1送1優惠活動。

統一超112年12月合併營收為275.3億元，年成長5.91%，創下歷年同月新高，累計112年合併營收首度衝破3000億元大關，達3169.35億元，年增9.2%，創下歷年新高。