王姓男子坐客運不想曬太陽，換了兩次座位，被同車的李姓老婦拒絕，雙方不僅爆發口角還演變成肢體衝突，李婦請乘客幫忙報警，沒想到乘客看不下去反嗆：「我不願意幫妳叫，因為是妳先動手打他的！」，但法院認為，王男防衛過程結束後，再行出手反擊，被依傷害罪判罰3000元。

判決指出，2022年11月4日中午11點多，王姓男子搭乘客運，行經苓雅區建國一路與福德一路路口時，因座位會曬到太陽，起身換了一次位置，但換位後又不滿意，想要換到同車李姓老婦身邊時，李婦疑想阻止，雙方發生爭執，李婦說：「你要坐哪裡？還坐過來？」並推了王胸口一下，王男反擊：「妳什麼資格？那麼大聲跟我講話做什麼？這裡有位子」，王男則撥開李婦的傘後順勢坐下。未料，李婦見狀用右手捶打他的右臂，還繼續想攻擊時，王男用右手擋住，再用左手拍打李婦右前胸口一下。

兩人從動口變成動手，李婦開始叫嚷請同車乘車「幫我報警」，沒想到同車乘客卻是看不慣她的行為，直接拒絕：「我不願意幫妳叫，因為是妳先動手打他的。妳下車，我不要幫妳叫，因為是妳先動手打他的，我剛剛坐妳旁邊，我有看到」。

不過司機早已報案，李婦則堅持告到底；高雄地院審理時，王男稱是李婦先持雨傘攻擊他，自己是正當防衛，不該被論罪，法官勘驗車上監視器畫面，認為江翁確實是被攻擊後才出手防衛，但對方已經沒有攻擊行為後，他又拍打李婦胸口，造成李婦受有前胸壁鈍挫傷，由於雙方未達成和，因此依傷害罪判罰3000元，可易服勞役，仍可上訴。