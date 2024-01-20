被封「真人版娜美」、「長榮最正空姐」的發發，去年接受41歲男星敖犬（莊濠全）的求婚，婚事正在籌備中。小倆口昨日同步證實發發離開待了11年的航空業，還拍了制服照做紀念，發發也透露辭職後，會當未婚夫的全職助理。

發發19日發文：「從來沒想過我會有離開航空業的這一天」，回憶五專畢業後就進長榮航空，從20歲飛到30歲，很熱愛這份工作，「收入不差、穩定又安逸，還能夠說走就走，想去紐約、想去巴黎，都可以今天說、明天就到」；不過，發發說這也是份不斷在告別的工作，常與各種城市、愛人分離，「唯一不會離開我的只有不停的蕁麻疹、永遠不準的經期，和糟糕到不行的睡眠問題。」

發發感謝敖犬的鼓勵，未來會全職當他的助理。（圖／IG@piglettickle）

發發表示，年輕時想探索世界，現在只想花時間和愛人待在一起，不想再說再見，但離開舒適圈確實困難，感謝敖犬一直給予支持和力量，看好她有更好的發展，更勉勵：「吼，我會罩妳啊有什麼好怕的啦！」讓發發有安心、踏實的感覺，感動地直呼：「對我來說，我罩妳比我養妳浪漫很多。」

最後，發發宣布要替人生翻頁，也感謝上天5年前安排敖犬搭上航班BR758，甜喊：「遇見你真的是我飛行生涯中最棒的收穫，接下來的日子就是全職助理小發了！！」敖犬幽默地回：「BR758=BR娶我吧，哈哈哈哈哈哈哈，恭喜小發畢業啦！接下來就是自由自在的人生，睡飽飽想幹嘛就幹嘛，期待我們搬到新家，我罩妳啦！」

發發、敖犬拍下畢業照做紀念。（圖／IG@piglettickle）

敖犬亦PO了一篇發發畢業文，誇讚未婚妻：「欸欸寶貝妳是我見過最美麗的空姐」；他回憶5年前兩人在飛機上相遇，2022年在一起後，體會到空服員背後的3大辛苦，包括「這是一個認真無法遲到的工作」、「長時間的機上工作及時差轉換導致月經失調」、「嚴重的失眠」，他不捨發發的健康受影響，先建議她留停調養，後來發現身體有改善，一直鼓勵發發離職非壞事，「未來我們繼續一起努力經營家庭，一切肯定都會更好的啊！」