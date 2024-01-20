農曆春節將至，許多傳統婆媳之間的問題也因時代演進常被拿到網上討論，最近有名人妻發文抱怨自己在台積電工作，薪水是另一半的兩倍，去年被婆婆發現，今年竟獅子大開口要求給公婆一人一個8萬8紅包，30歲未婚小姑希望也有3萬6的紅包，共計21萬2千元。見此，資深媒體人「莎莉夫人」坦言不會想給，可能頂多準備4萬4給婆婆意思意思，剩下的錢叫老公出，至於小姑她不會給，更指若是遇到有毒姻親，該翻臉的時候就早點翻臉最好。

近日有人在臉書社團透露，她在台積電就職薪水高，去年報稅時被婆婆首度發現收入，今年過年前就開口希望她可以給公公、婆婆一人一個8萬8紅包，還要再包3萬6紅包給單身的小姑，引來網友討論，對此，莎莉夫人說：「假如是我遇到這個情況，我會請老公出4萬4千元，我出另一半，一起包給婆婆；如果老公不願出錢，我也不會包。至於30歲未婚的小姑，我不會包紅包給她。」

莎莉夫人發文。（圖／翻攝自莎莉夫人臉書）

莎莉夫人表示，每年紅包她會考量自身經濟能力和關係，金額應該由她自己決定，從她出社會後就沒再跟家裡拿錢，過年父母依舊會給她紅包，但她只拿紅包袋，錢還給父母，莎莉夫人的姊姊在她未婚前有給她紅包，她因此會包給外甥女，哥哥雖沒給她紅包，但她會給侄子，直到侄子出社會後才不給。

莎莉夫人說，在有毒的人面前，她不擔心被指小氣、吝嗇、不懂做人，「早黑，早享受。有些姻親，一年見一次面，都嫌多餘」，其他網友回：「你超大方，我不會包」、「直接跟老公說：自己的爸媽自己負責」、「那請比照辦理，也請老公包8萬8給我媽媽」、「包紅包要看感情，如果他們對我很好，我會考慮，或是買彩劵送禮物都可能。如果是索討或是硬要，免談」。