基隆有一名小草是才11歲的小六生，在選前跑去民眾黨主席柯文哲在基隆國門廣場的造勢大會，父母不知情報警，警方狂找2小時後才找到人，相當誇張。圖為造勢當天情形。（徐佑昇攝）

民眾黨主席柯文哲2024總統大選獲得369萬多票，其中黏著度不輸韓粉的「小草」--柯粉們是一大功臣，不過近日也傳出，白營對於小草的培育有滲透到未成年學生的疑慮。基隆有一名小草是才11歲的小六生，在選前跑去柯在基隆國門廣場的造勢大會，父母不知情報警，警方狂找2小時後才找到人，市長謝國樑表示很驚訝，也認為藍營要思考爭取年輕人。

謝國樑日前被問到如何看這次的總統及立委選舉結果，謝國樑表示，基隆在總統票部分，侯友宜贏了8千多票，藍營林沛祥也當選立委，基隆的民眾是良善的，希望看到理性的監督，至於執政做得好不好，他不敢說，但他很努力，也因此反映在選票上。

對於如何看待柯文哲較能吸引年輕選票的部分，謝國樑舉例，在選前1月10日晚間，柯文哲與民眾黨在基隆辦造勢晚會，當天有一名國小六年級生，竟自己跑去參加柯文哲當天基隆的造勢晚會，也沒告知家長。謝也搞不太清楚為什麼就是有一些小朋友，會這麼投入當柯粉？還好最後「他終於回家了」。

謝國樑指出，當天他非常緊張，因為小六生是自己去，父母找不到人，因此報警，他本人從8點到10點和前警察局長張樹德通了好幾次電話，警方全力總動員「狂找」，最後在柯文哲造勢場合找到人，家長才放心，他自己也鬆了一口氣，解除一場虛驚。

謝國樑也強調，對於「小草」這樣投入的現象，從這次大選的選舉結果來看，國民黨還是有要思考學習，如何爭取年輕人，這也不是任何人的專利。

近日有家長向媒體投訴，自己家的高中生以加入民眾黨為榮，還指出繳黨費就能獲得黨證悠遊卡，並痛批是「政黨滲透校園」，遭民眾黨副秘書長許甫駁斥是造謠。但也能看出，民眾黨對於經營年輕領域的企圖心，確實比藍綠兩黨積極。