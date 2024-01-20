日本女星萩原農，以童星身分出道，推出過不少戲劇作品，如今才年僅26歲的她，卻無預警宣布退出演藝圈，甚至大動作關閉所有社群平台，似乎已不再多做留戀。

萩原農自小以韻律體操選手為目標，不過因為身體因素放棄相關訓練，14歲時在故鄉名古屋被星探發掘進入演藝圈，當時拍攝知名的電視系列廣告《進研ゼミ・歌う新高1生》打開知名度，加上擁有鄰家女孩的甜美外型，不僅獲得不少戲劇邀約，也累積一票死忠粉絲，成為備受看好的新生代演員，而她也在2021年宣布成為人妻，步入婚姻生活。

萩原農大動作關閉所有社群平台。（圖／萩原農推特、 IG）

未料，萩原農去年底突然拋出震撼彈，無預警宣布離開經紀公司，並將從演藝圈引退，接著大動作關閉Instagram、X(前推特)等所有社群評台，似乎要告別過往藝人身分，等同宣布對演藝圈不再有任何留戀，而她當時發文感謝一路支持她的所有粉絲，接著強調﹕「謝謝這麼多的愛一次次拯救了我」，至於引退的真正原因為何?經紀公司暫時未做出任何回應。

不過根據日媒《FLASH》報導，萩原農婚前樂於嘗試挑戰任何角色，不過與電影導演內山拓也結婚後，就開出「不能露出肌膚」的條件，導致工作機會大減，推估因此才決定退出演藝圈。