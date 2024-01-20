新北市淡水中正東路二段、八勢路口，昨（19）日深夜一輛雙載機車於道路上「蛇行搖擺」，且2人均未戴安全帽，甚至一度拒絕警方攔檢逃逸。警方隨即將2人攔截圍捕，除了查出謝女、陳男曾涉犯詐欺案，還起獲毒咖啡包、毒品吸食器等，詢後全案依毒品、公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

畫面為員警當時見謝女及陳男拒檢逃逸，於是進行攔截圍捕。（圖 / 劉詠韻翻攝）

據了解，駕駛謝女（25歲）及後座乘客陳男（31歲）昨天深夜11時許騎乘行經淡水八勢路口一處，機車一路蛇形搖擺，期間甚至拒檢逃逸。員警見狀，隨即攔截圍捕，經身份盤查，除了發現謝女及陳男過去曾涉犯詐欺罪，還在機車車廂起獲第三級毒品卡西酮咖啡55包；陳男自知當下無法躲過查緝，於是主動向警方交付安非他命玻璃球吸食器1組，

警方將針對女騎士違規部分，開出4張罰單。（圖 劉詠韻翻攝）

警方指出，將針對謝女依未戴安全帽、無照駕駛、危險駕駛、拒檢逃逸，共計開出4張罰單，同時吊扣駕照6個月。

警方表示，由於謝女及陳男面對員警盤查一度拒絕配合，耗費不少時間，為此更一度造成後方車輛回堵，因此當場予以喝斥。淡水分局長彭正中指出，絕對支持同仁強勢執法，對於不願配合警方合作的壞人更須態度強硬，面對任何不法犯罪，將依法嚴辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！