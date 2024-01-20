許光漢和李敏鎬合影。許光漢升格為FENDI全球男裝大使後，首度出席品牌大秀。（FENDI提供）

日前剛被FENDI宣布升格為品牌全球男裝大使的許光漢，而FENDI品牌代言人的李敏鎬似乎是有點危機意識，機場時素顏被粉絲拍攝到的生圖可以看出，已經回到顏值巔峰，而他在抵達米蘭後也迫不及待和大家分享私人行程的照片，並在FENDI秀場上比帥許光漢以及日本大勢男神目黑蓮。

許光漢升格為FENDI全球男裝大使後，首度出席品牌大秀。（FENDI提供）

日本大勢男神目黑蓮出席FENDI 2024秋冬系列大秀。（FENDI提供）

韓演員李敏鎬出席FENDI 2024秋冬系列大秀。（FENDI提供）

日前剛被FENDI宣布升格為品牌全球男裝大使的許光漢，日前以輕鬆的灰色帽T男友風休閒搭配，飛往米蘭觀賞品牌2024秋冬系列大秀，同場現身出席的還有同為形象大使的韓國演員李敏鎬，以及日本大勢男神目黑蓮等人一同參與，其中近期瘦身有成的李敏鎬，在機場時素顏被粉絲拍攝到的生圖可以看出，已經回到顏值巔峰，而他在抵達米蘭後也迫不及待和大家分享私人行程的照片，其中一張照片他佇立在教堂一隅拍攝光影，同時也沐浴在由教堂落地窗撒下的暖陽之中，宛若偶像劇男主現身的夢幻場景，讓不少粉絲在貼文中留言「戀愛了！」、「行走的偶像劇！」

FENDI 2024秋冬系列配色讓人想到蘇格蘭高地。（美聯社）

FENDI 2024秋冬系列的短褲刻意做成類似裙裝的模樣。（美聯社）

在本季2024秋冬系列大秀中，身兼品牌男裝創意總監的FENDI第三代傳人Silvia Venturini Fendi，將有英國安妮長公主作為靈感繆思，既挑戰男女服裝的界線，同時也因安妮長公主前馬術運動員，經常至蘇格蘭高地參加馬術元素的緣故，本季也融入許多如大衣、皮革雨靴、鐘形帽等反應蘇格蘭高地戶外氛圍的單品，色彩方面則以苔蘚色、棕色、石板灰色、矢車菊藍、芥末色等，讓人聯想到當地雨天的色彩為主軸，當然還有當地最經典的蘇格蘭短裙元素。

.FENDI 與與法國品牌Devial​​et 合作生產的便攜式音響。（美聯社）

FENDI 2024秋冬系列包。（FENDI提供）

FENDI 2024秋冬系列包。（FENDI提供）

FENDI 2024秋冬系列包。（FENDI提供）

FENDI 2024秋冬系列。（FENDI提供）

FENDI 2024秋冬系列。（FENDI提供）

FENDI 2024秋冬系列。（FENDI提供）

有「英皇室最叛逆成員」的安妮長公主，個性活潑好動又熱愛馬術，因此私服方面大多以中性戶外風格的穿搭為主，襯衫、粗皮帶、戰術夾克等都是他最常穿的單品，略帶「假小子」風格的私服穿搭，性格又有型，以上單品自然也貫穿於本季秀場之中，在接受外媒採訪時Silvia Venturini Fendi透露本系列大致可以「城鎮與鄉村」做總結，以絨面革製成的類燈芯絨漁夫外套、寬鬆的防水蠟大衣，以及運用牛仔布、馬海毛材質打造的流蘇大衣為後者;代表城鎮風格的則以柔軟的西裝、針織開襟衫、馬球衫皮革大衣為主軸。

不過本季服裝單品最大亮點莫過於大量出現的「裙裝」，除有像蘇格蘭傳統裙裝致意的蘇格蘭裙單品之外，本季的短褲廓形上也刻意做的形似裙裝，透過在短褲中外縫上帶有摺痕的闊腿褲，讓觀者自然聯想到蘇格蘭短裙的精神，容易顯得笨拙的低胯短褲造型，也透過精練的廓形打破對於原蘇格蘭裙的既定印象。另外搭上近年主打實穿、極簡的時尚潮流，本季也刻意減少品牌Logo，反而是以幾何圖樣重複出現在格紋之上。

配件方面最受矚目的莫過於與法國品牌Devial​​et 合作生產的便攜式音響，這部分雖可能是喜愛電子音樂的品牌創意總監的自肥單品，但簡約的球狀外型搭配品牌的經典圖騰仍是秀後最受討論的單品之一;另外在各式包款上點綴的吊飾如毛絨的仿咖啡杯吊飾、印有FF Logo的皮革小熊吊飾也是秀場上最萌單品。