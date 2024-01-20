南高屏TPASS公共運輸通勤月票自112年4月底推出後，每月使用人數成長6倍，交通局再度推出新的方便服務，將IPASS MONEY APP與南高屏月票結合，使民眾可以直接利用手機操作月票開卡，不用至實體服務站點過卡，對於通勤族是一大福音，交通局也表示，未來將會逐步開發購買、儲值等功能。

交通局長張淑娟說，運用MeNGo平台發行的南高屏TPASS公共運輸通勤月票，是全台唯一採記名制的月票。具有專屬的個人化服務，包含在手機上即可查詢搭乘公共運輸紀錄、每位會員減碳量計算及卡片交易紀錄等資料，為了提升民眾使用感受與便利性，針對使用實體卡片購買月票的民眾，交通局更精進提供便捷的過卡服務，這次與一卡通公司合作開發iPASS MONEY APP線上過卡功能，落實便利、智慧、安全的交通服務體驗。

交通局表示，目前使用TPASS實體卡月票的會員，於MeNGo官網／APP線上購買月票方案後，須於啟用日前持卡片至高捷車站服務台、7-ELEVEN ibon過卡後才能使用。這次與一卡通公司合作於iPASS MONEY APP上新增「TPASS／MeNGo 南高屏月票過卡」功能，即日起民眾在MeNGo官網／APP購買月票方案後，可直接開啟手機iPASS MONEY APP進行過卡，免出門用手機就可以直接買月票及完成過卡一次搞定。

另外，為鼓勵民眾體驗用iPASS MONEY APP過卡新功能，即日起至113年7月31日，透過iPASS MONEY APP完成過卡的會員，每次可獲得10元回饋金（將於次月15日前轉入iPASS MONEY電支帳戶，會員需於過卡當月底前完成註冊iPASS MONEY電支帳戶）。詳細過卡服務可於MeNGo官網(https：／／www.men-go.tw／＃／Post／696)查詢，更多月票服務可至MeNGo APP、交通局官網(https：／／www.tbkc.gov.tw／)或「轉動高雄青春夢」粉絲專頁查詢。