台中市北區五權路1家健康會館名面上經營按摩、舒壓項目，卻暗地從事性交易，台中市警察局第二分局員警18日晚間當場查獲3位男客與3位美容師進行半套性交易；警方帶回在場人員51位，並將劉姓負責人等6人依妨害風化罪移送，男客及美容師依《社會秩序維護法》裁處。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市北區五權路1家健康會館名面上經營按摩、舒壓項目，卻暗地從事性交易，台中市警察局第二分局員警18日晚間持搜索票搜索，當場查獲3位男客與3位美容師進行半套性交易；警方帶回在場人員51位，並將劉姓負責人等6人依妨害風化罪移送，男客及美容師依《社會秩序維護法》裁處。

中市警二分局日前接獲舉報，北區五權路上某大型健康會館打著按摩、舒壓名義，卻暗地從事性交易行為。警方積極搜查相關違法證據後，向台中地檢署申請搜索票，於18日晚間大規模搜索，一舉查獲現場男客3人與美容師3人正在從事半套性交易。

中市警二分局表示，全案共帶回相關在場人共51人，其中劉姓負責人與工作人員6人依違反《刑法》妨害風化罪移送偵辦，而現場男客及美容師則依《社會秩序維護法》裁處；據悉，劉姓負責人及現場美容師、客人皆配合警方搜索。

台中市北區五權路1家健康會館名面上經營按摩、舒壓項目，卻暗地從事性交易，台中市警察局第二分局員警18日晚間持搜索票搜索，當場查獲3位男客與3位美容師進行半套性交易；警方帶回在場人員51位，並將劉姓負責人等6人依妨害風化罪移送，男客及美容師依《社會秩序維護法》裁處。

中市警二分局分局長周俊銘表示，該養生會館屢遭民眾檢舉經營色情，本分局亦於前年7月曾搜索查獲移送偵辦，法院去年12月判決有罪確定，本分局將依社會秩序維護法相關程序報請地方法院裁定勒令歇業。

中市警二分局也表示，為維護轄區治安，警方近期針對忠明路出租套房、一中商圈日租旅店、中清路養生護膚會館等場所執行掃蕩查緝，共帶回71人相關違法場所。警方將持續運用第三方警政策略，結合市府目的事業主管機關，依法予以裁罰或拆除，不讓不法業者有任何喘息機會，遏制不法行業倖存空間，並鼓勵民眾如有發現違法情事或重大犯罪時，勇於向警方舉報，將犯罪趕出居住社區。