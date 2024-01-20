為緩解中、重度失能者家庭經濟負擔，新竹市政府自2023年7月1日起推動「住宿式服務機構使用者補助方案」升級，補助由6萬元提高至12萬元，同時取消排富規定，截至目前已有279案完成申請，首批已於2024年1月10日撥款，第2階段申請至3月1日止，有需求的民眾可把握機會。

市長高虹安表示，市府重視長輩與失能、失智者照顧問題，致力打照多元高齡友善安老宜居科技城，讓長輩及失能、失智者在長照多元服務模式中找到最適切的照顧服務。

同時，考量入住機構者經濟負擔沉重，凡於2023年入住「住宿式長照機構」、「一般護理之家」、「精神護理之家」、「老人福利機構（除安養床外）」、「身心障礙福利機構」等，且經評估符合長照需要等級第4級或具身障證明中度以上住民，每人每年最高可補助12萬元。

衛生局長陳厚全表示，針對2022年12月31日前已入住機構但未經長照需要等級評估或經評估未達長照需要等級第4級以上的既有住民，當年度仍可申請最高6萬元補助，並且不設排富條款，以簡化補助申請流程，期盼透過補助讓民眾減輕因家人入住機構的經濟負擔，也提醒尚未申請的民眾把握機會。

衛生局說明，截止至去年12月31日止，竹市已受理279件入住住宿式機構的補助申請，均已完成撥款事宜，市府與中央共同助力讓住民及其照顧家屬減輕經濟負擔。

此外，補助方案第2階段受理申請至今年3月1日止，提醒民眾及時提交申請。補助對象包括機構住民（需為本國國籍國民），限使用機構者本人（優先）或機構簽約人提出申請，同時需符合補助條件，包括入住之機構類型、資格、長照需要等級及入住天數等。

住宿式機構使用者補助方案相關訊息及申請，可參閱竹市衛生局長期照顧管理中心網頁；另，凡實際居住竹市且年滿65歲以上失能長者、50歲以上失智症及失能之身心障礙者，若有長照服務需求，可電洽長照專線1966，將有專人服務。