新國會將在2月上路，國民黨將推出韓國瑜角逐立院龍頭，現任院長游錫堃今（20日）在宜蘭出席活動時，面對媒體提問「發展國會外交，韓國瑜當院長會不會有窒礙難行之處？」游說，他不能批評別人，院長4年任期就有3年多疫情，但他不怕中共干預，4年任內有很多突破，都是創紀錄。

游錫堃說，3年多的疫情讓國會外交很困難，甚至他前年7月到歐洲訪問回台，時任美國眾議院議長佩洛西來訪，他都因為染疫沒辦法接待；這4年來國會外交不簡單，因為有疫情肆虐，邦交國剩下12個，但有79個國家訪問團，是邦交國的6倍，總計有229團、3400多人來立法院。

游錫堃指出，也有中共邦交國的議長來演講，他到歐洲訪問有法國、立陶宛、捷克等中共邦交國，都是落地接待，住的旅館也是24小時維安。他強調，4年立法院長任內在外交真的有突破，原因是「我不是中共喜歡的人，被列為台獨頑固份子，我不怕他（指中共）來干預。」

游錫堃意有所指地說，如果大家選出來的議長中共會打電話，要求不要去邦交國或邀請對方來訪，「你看會怎樣？我就不會。」

如果沒有選上院長是否辭去不分區立委，游錫堃說，這是假設性問題，「我要有信心當選啊。」現在不談假設性的問題。