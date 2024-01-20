今年將迎來90歲生日的設計師GIORGIO ARMANI，雖年事已高但仍勤懇地深耕時尚產業，在本季2024秋冬米蘭時裝周上，他以自己優美的藍眼睛為背景發布男裝系列，並將該系列取名為「The Look」，既可解讀於在伸展台背後藍眼珠的凝視、展出的服裝造型，以及觀者觀賞服裝展演的動作，如同可多重解讀的大秀名稱，品牌本次官方新聞稿也不像過往詳細闡述創作理念，反倒是給予觀者更加自由的解讀空間，這也可以視為時尚大師對於各時尚評論十分餘裕、自信的表現吧！
如同ARMANI大師的自信、鬆弛，整體服裝風格也呈現出一種舒適的休閒流動感，是品牌經典的雅痞風、Dandy風，輪廓上以寬鬆的輪廓為主，方便男士們活動、伸展，融合了現代與經典元素，例如西裝夾克雖剪裁流暢，但寬鬆的輪廓呈現出沈穩優雅的氛圍，在部分西裝輪廓上也可發現，品牌特別將之模糊於居家服的界線，慵懶簡約的男性氣質是ARMANI 先生眼中最時髦的男性面貌。
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