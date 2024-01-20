2024總統大選結束，新北市長侯友宜市政馬不停蹄，今（20）日視察北大特區桃子腳第三期校舍工程，針對立法院長游錫堃19日上節目時提及不排斥綠白合，同時柯文哲昨日也表態不會淪為藍營內鬥的工具，侯友宜表示，這個他不評論。
針對柯文哲說民眾黨不會變成國民黨內鬥工具，媒體詢問侯友宜會不會有3個月前藍白合的既視感，侯友宜表示選舉都過了，希望大家都團結一起面對台灣的新未來。
2024總統大選結束，新北市長侯友宜市政馬不停蹄，今（20）日視察北大特區桃子腳第三期校舍工程，針對立法院長游錫堃19日上節目時提及不排斥綠白合，同時柯文哲昨日也表態不會淪為藍營內鬥的工具，侯友宜表示，這個他不評論。
針對柯文哲說民眾黨不會變成國民黨內鬥工具，媒體詢問侯友宜會不會有3個月前藍白合的既視感，侯友宜表示選舉都過了，希望大家都團結一起面對台灣的新未來。
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