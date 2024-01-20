民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪昨（19）日於臉書再度貼出長文談藍白合，稱柯粉的票大多只會轉移到綠營去，僅極少數才接受柯去當人家副手還願意把票投出來，因此最後只會藍白一起沉淪。對此，台北市議員游淑慧直言，柯家人只一直糾結為什麼不是第二，卻似乎沒糾結民進黨政績這麼爛卻還當選，是當個第二就滿足了嗎？

針對陳佩琪的發文，游淑慧相當無言，今在臉書稱「真的夠了啦，都選完一週該走出去了，原來他們家不只柯文哲還在否定期，陳醫師也沉浸在柯應該是老二的自我說服。」

游淑慧表示，自己能明白，他們必須給支持者交代、必須給支持者繼續支持的理由，但大家不覺得奇怪嗎？「柯家人只一直糾結為什麼不是第二？為什麼輸國民黨？卻似乎沒糾結民進黨政績這麼爛卻還當選，所以這代表他們從頭到尾都只想踩下國民黨，當一個第二就滿足了。」

游淑慧忍不住吐槽，但要去爭第二有意思嗎，第二也是敗選啊，真是腦迴路清奇，陳醫師發文，感概柯文哲砸錢和綁樁的本領實在不如國民黨，但他們一直喊沒錢，試想經營《KP TV》需要多龐大的影音人才、和人事費？選前大手筆買兩場電視全程轉播也是貴森森啊，有多少柯粉的小額捐款不斷流入給柯一人選舉之用，「要感恩不要埋怨。」

除此之外，游淑慧還提到，陳佩琪是不是搞錯方向？「砸錢和綁樁的不是民進黨嗎？」且第一名才是勝選，糾結為什麼不是第二名，是種不明智的邏輯，「敗選已成事實，不斷埋怨責怪別人，是種媽寶行為，無法誠實面對失敗。」