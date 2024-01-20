醫影公司主係提供醫療設備之租賃管理服務及經銷，董事長為謝穗徽，推薦證券商係富邦綜合證券、凱基證券及第一金證券，申請時資本額2億1450萬元，醫影公司112年前3季稅後淨利為1.04億元，每股盈餘為4.86元；累計112年合併營業收入為6.82億元，年增40.35%。
《櫃買市場》醫影公司上櫃案過關
櫃檯買賣中心第10屆第32次董事、監察人聯席會議通過醫影公司(6637)股票上櫃申請案。
櫃檯買賣中心第10屆第32次董事、監察人聯席會議通過醫影公司(6637)股票上櫃申請案。
醫影公司主係提供醫療設備之租賃管理服務及經銷，董事長為謝穗徽，推薦證券商係富邦綜合證券、凱基證券及第一金證券，申請時資本額2億1450萬元，醫影公司112年前3季稅後淨利為1.04億元，每股盈餘為4.86元；累計112年合併營業收入為6.82億元，年增40.35%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。