醫影公司主係提供醫療設備之租賃管理服務及經銷，董事長為謝穗徽，推薦證券商係富邦綜合證券、凱基證券及第一金證券，申請時資本額2億1450萬元，醫影公司112年前3季稅後淨利為1.04億元，每股盈餘為4.86元；累計112年合併營業收入為6.82億元，年增40.35%。

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