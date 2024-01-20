2024總統大選結束，新北市長侯友宜今（20）日出席北大特區視察校舍工程，被媒體問及，許多罷侯團體蠢蠢欲動，是否希望他們不要有此作為，侯友宜說他在地方經營44年了，對新北市政以及地方都相當了解，對於市政工作會加倍奉還全力衝刺，希望很多地方建設以及關心弱勢等議題，在未來一定更快速完成。

侯友宜表示，北大特區桃子腳國小是很多莘莘學子熱門的學校，因此在班級教室上不斷增建，希望能夠滿足家長需求，今天特來檢驗進度，幼兒園也將在這個學年度可以啟用，至於國中小學區問題，市府也會做好適度調整。