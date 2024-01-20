UBS瑞銀集團日前公布「台灣財富金字塔淨資產排行榜」，其中，淨資產在3百萬至3千萬台幣的「準富裕層」大約有960萬人、占台灣人口45%。資料曝光引發網友熱議，有人自嘲「30萬我有，不過我是『中慘階級』，不是中產階級」。

UBS瑞銀集團公布台灣財富金字塔淨資產排行榜，由上至下共分為五層：

一、超級富裕層：7.1萬人、淨資產1.5億台幣。

二、富裕層：69.3萬人、資產3千萬至1.5億台幣。

三、準富裕層：高達960萬人、資產3百萬至3千萬。

四、中產階級：698萬人、資產30萬～3百萬台幣。

五、小資&受扶養族群：資產245萬人、30萬台幣以下。

數據資料曝光後，財經網美胡采蘋也在臉書上笑稱：「這個圖表告訴我們，你走在台灣的路上，遇到的任何一個人，他有一半的機會是準富裕階層」。

胡采蘋分析，台灣為什麼這麼有錢，台灣人持有「非金融資產」的價值，還比金融資產少很多，也就是投資理財存款的部位，比房產價值還多很多。

她認為，台灣富裕的時間很長，加上穩定環境利於資產累積，因此台灣家庭財富能累積到第三代的非常普遍。

不過網友看完這份報告驚呼「有工作的大概都中產，但有房直接晉級準富裕」、「300~3000這間距也太寬了」、「30萬我有，不過我是『中慘階級』，不是中產階級」、「扣掉房屋資產什麼都不是 」、「300萬你看能在臺北買到什麼？」、「30萬美金以上吧，確定單位沒有錯TT」。