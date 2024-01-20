中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，19日在北京會見由日本社民黨黨魁福島瑞穗率領的代表團。王滬寧希望中日尊重彼此核心利益及重大關切。

根據新華社報導，王滬寧在會面時指，去年11月大陸國家主席習近平會見日本首相岸田文雄，兩國領導人重申恪守中日四個政治文件的原則和共識，重新確認全面推進中日戰略互惠關係。

王滬寧表示，希望雙方本著「以史為鑒、開闢未來」的精神，客觀理性看待彼此發展，尊重彼此核心利益和重大關切，推動構建契合新時代要求的中日關係。大陸全國政協願與日方加強聯繫，為此作出積極貢獻。

福島瑞穗表示，社民黨此訪的主要目的是再次確認日中和平友好。日本發動對華侵略戰爭，給中國帶來巨大傷害，「我們表示由衷歉意」。社民黨願推動日中關係在雙方四個政治文件基礎上健康發展。

另據日本共同社報導，福島瑞穗在會後指出，王滬寧在會面中表示海洋屬於全人類，重申反對東京電力福島第一核電站核污水排海。至於中國放寬對日簽證安排，福島瑞穗指王滬寧要求日方採取相應措施。