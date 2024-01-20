營養師高敏敏分享，葡萄富含多種營養，可以抗癌、養顏美容，還可以降血壓，但因葡萄是高鉀水果，且屬於中升糖指數的水果，所以腎臟病和糖尿病患者要注意不可以多吃；另外她也提醒，葡萄最好吃之前再洗，否則很容易壞，且營養會流失。

營養師高敏敏分享，不同顏色的葡萄，營養成分也不同，綠葡萄的維生素C最高，可抗氧化變漂亮；黑葡萄擁有豐富的維生素B群，能補充活力跟免疫力；紫葡萄擁有維生素A，幫助暗視力更好，且能保持皮膚健康；最後紅葡萄則是熱量最低，富含花青素和多酚類，可助抗老。

不同顏色葡萄的營養成分。（圖／高敏敏提供）

高敏敏表示，吃葡萄好處多，可維護私密處健康，也可抗身體發炎與抗癌，且維他命C含量高，所以能美白保濕、促進膠原蛋白合成，加上葡萄算高鉀水果，可以幫助穩定血壓，但如果有腎臟病的人要注意攝取量；另葡萄屬於中升糖指數的水果，可讓人在運動後，快速恢復能量，但在控糖的人或罹患糖尿病者不適合多吃。

營養師分享吃葡萄的好處。（圖／高敏敏提供）

高敏敏提醒，整顆葡萄都有營養，不論是果皮還是籽，建議大家「吃葡萄不吐葡萄皮」，因為抗氧化的營養，主要都集中在葡萄皮跟籽。此外，葡萄最好等到要吃之前再洗，因為洗過以後葡萄就不能放，很容易壞掉、營養流失。

高敏敏也補充說，每100公克的葡萄，僅含0.8毫克的鐵，葡萄呈現的紅紫色主要來自於「植物色素花青素」，若是想補充鐵，可以吃鴨血、豬肝、紅莧菜等含鐵量高的食物，再搭配葡萄的維他命C幫助鐵質吸收。