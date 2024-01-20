MSGM 2024秋冬男裝大秀選址於米蘭地鐵威尼斯門站。（美聯社）

義大利時尚品牌MSGM在2024年秋冬男裝系列大秀中，對於世界運轉的速度提出質疑，本次大秀選址於M1地鐵線威尼斯門地鐵站，把幫助忙碌都市人送達到各處繼續忙碌生活的場景，作為秀場地點，同時今年也恰逢地鐵成立的60週年，品牌設計師 Massimo Giorgetti 與M1地鐵線建築師、設計師的Franco Albini 基金會合作，並把該設計師設計的管狀扶手、地鐵圖案作為胸針、點綴於外套上。

MSGM的無褲造型讓人想起「地鐵無褲日」。（美聯社）

印花方面品牌則邀請葡萄牙藝術家Tiago Alexandre共同創作一系列摩托車頭盔的插圖，並將藝術家以速度為主題的畫作做成提花毛衣、襯衫之上，除上述的印花之外，亮片、羽毛也是本季不斷重複運用的元素，貫穿於一系列帽T、三角褲、外套之上，另外本季秀場上不斷「不穿褲子」的造型，也讓人不經聯想到在疫後爆發三年後才成功復活的「地鐵無褲日」（No Trousers On The Tube Day）

羽毛是本季常用的元素。（美聯社）