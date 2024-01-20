今（20日）是大寒，也是24節氣中最後一個節氣，意味著最寒冷的時節已經到來，清水孟國際塔羅雲蔚老師點名3星座，大寒期間（1／20～2／3）財運越冷越旺，尤其第1名的射手座八方來財，無論投資、事業或其他財務活動都有不錯的進帳。

▍Top 3：處女座

處女座在家庭和房地產方面的財運極佳，有可能透過不動產投資或家庭生意取得穩定收入，有機會展現良好的協調和理財能力，並有助於家庭和諧；同時也可透過藝術、娛樂或投資項目取得額外收入。處女座在這段期間的觀察力與理解力十分突出，可改善投資和風險的管理，只要更用心學習，會有大筆錢財進帳。

▍Top 2：牡羊座

對於自行創業或從事業務方面的牡羊座而言，這段期間能因為學習或是進行跨國事務，得到有利的經濟機會，社會地位也有顯著提升，尤其是在金融和投資領域，可帶來持續性的財富增長。個人理財與管理方面，只要配合適當的財務計畫，展現積極的態度，會有穩定的成長，並累積不少資產。

▍Top 1：射手座

射手座在大寒期間，無論是投資、事業或其他財務活動，都有機會取得不錯的成果，享受致富的機會，同時會有更多的資源和金錢蜂擁而至。射手具有良好的理財能力，能夠有效管理和累積財富，特別是表現出來的創造力和觀察力，有助於更深入的理解金融和投資領域，另外也能透過辛勤工作和積極的努力，得到更穩定的財富增長。