大腸癌發生率高，每年約有1萬6千多人罹病，愛吃紅肉、加工製品以及菸酒是大腸癌發生主因，不過一名40多歲女子平常吃得很健康，卻罹患大腸癌第4期，原來她每天都會喝1到2杯含糖飲料，攝取過多精製糖，導致身體慢性發炎讓癌症上門。很多人愛喝手搖飲，醫師建議減少糖分，降低致病風險。

中山醫院家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》節目中分案病例，她遇過一名40多歲女子不菸不酒，平常少吃肉類或加工食品，但卻罹患大腸癌第4期，仔細詢問發現女子每天都會喝1、2杯含糖手搖飲，吃下大量糖分所致。

陳欣湄解釋，攝取過多精製糖容易讓體內血糖濃度過度升高，使人體產生胰島素阻抗，增加癌症風險；另外長期攝取高糖製品容易堆積脂肪，導致身體慢性發炎，引發癌症。

很多人愛喝手搖飲，卻不知糖分對身體的危害，陳欣湄建議民眾買飲料可以將原本習慣的糖減掉2成以上，例如平常喝全糖就改成8分糖；平常8分糖試著減量到半糖；最後慢慢減到無糖，降低過多糖分帶來疾病的風險。

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