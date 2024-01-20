成潤受訪談近況。（林淑娟攝）

陳熙之（右三）的合名娛樂19日舉辦尾牙，旗下藝人成潤（左起）、劉心語、常立琳、簡嫙、靚靚、貞貞齊聚。（林淑娟攝）

成潤出席所屬公司合名娛樂尾牙。（林淑娟攝）

成潤出席所屬公司合名娛樂尾牙，與老闆陳熙之合影。（林淑娟攝）

成潤出席所屬公司合名娛樂尾牙，與老闆陳熙之及同公司藝人合影。（林淑娟攝）

48歲的本土劇男星成潤去年8月涉泰國房產逾6億元吸金案，遭判處5年有期徒刑，須繳回犯罪所得約287萬元，負債累累的他因繳不出錢只好提上訴。成潤19日晚間出席所屬「合名娛樂」感恩餐會，身兼主持人的他賣力唱跳。對於被控詐騙，成潤以「誤觸法網」形容，覺得也是個經驗，現在正努力賺錢想辦法還錢，去年12月起開始經營自媒體，在Tik Tok做娛樂直播賣唱，「講難聽點就是網路乞丐，講好聽是網路的街頭藝人」，目前先以此求生機。

成潤坦言官司是目前最難過的一關，「好難喔，200多萬！」他說這一課讓他人生真的學到很大，出社會以來就是個樂天的人，什麼工作來就做，「以前總覺得船到橋頭自然直，第一次覺得船到橋頭不會直」。他說當初是抱著打工心態，沒想到現在會變成這樣，目前還在上訴中，但重點是他必須把在那邊上班的時候賺的錢還回去，「1個月4萬薪水，加上含年終，兩年約1、200萬。如果要我每個月還3、4萬我還OK，但要我一次還287萬或最多分3次還，真的有困難。肯還就好討論，或許能爭取緩刑，還不出來就可能要被關」。是否有請老闆出手相救？成潤含糊地說：「我們有在討論。」

成潤現在專攻Tik Tok短影音，晚上還開娛樂直播，他說後期目標是希望能直播帶貨，「Tik Tok是從12月1日才開始經營，1個多月，已收穫粉絲數已經快1萬5，之前做FB花2、3年才突破1萬。抖音1個多月已做到我過去2、3年才做得到的事，所以滿有興趣，加上做娛樂直播，我會把綜藝的主持感覺帶進去，目前效果還不錯，讓沒有拍戲的我現下多一個管道直接跟觀眾連線」。

成潤過去也曾在浪Live等平台當直播主，不過他苦笑說，以前直播間乏人問津，經常都沒人，他就自己唱歌，還曾直播到睡著。這近2個月在Tik Tok直播，一開始是標榜唱歌主播，後來就變搞笑主播，「12月賺1200美金（台幣3萬多）、1月至今轉1600美金(約5萬元），可以感受在成長，覺得未來演藝事業不會斷，但讓我更有興趣是這方面」。

他的初步構想是把直播當娛樂生命在做，「不管電視、電影、手機，都是在螢幕上看到，有機會就跟粉絲接觸」。現在的他，一周只會休息1、2天，每次直播至少4小時、最長7小時，「往上沒戲拍，先往下紮根，在這個過渡期，我先經營自己的頻道，我也不是年輕人了，臉皮夠厚，經營這個OK，現在是開始，如果走得好，希望未來多帶一些人跟我一起走」。

至於投資的熱炒店「馬場18」，成潤斬釘截鐵發誓：「我這輩子絕對不會再開一間實體店！你知道有多慘嗎？沒洗碗工、沒店長也沒算錢的，我邊拍戲還要自己去洗碗！」他說去年6月中他進三立拍8點檔《天道》，晚上拍戲時在棚內就接到員工打來：「老闆，碗沒人洗！」他先安撫對方：「等我，我再1小時就收工！」收工直接去店裡洗碗洗到凌晨2點，嘆缺工嚴重，1小時180也找不到人，他就這樣蠟燭兩頭燒拍戲兼洗碗了2個月，去年8月跟股東商量後索性認賠轉手，「我投資3股，1股就賠了近300萬，前後經營才1年多。所以我暗暗發誓，永遠不會再開實體店、永遠會記得《天道》拍完還要去洗碗」。

成潤所屬的「合名娛樂」老闆陳熙之是多部8點檔最帥綠葉，曾在《天之驕女》演檢察官，因為熱愛表演、對娛樂事業有興趣，索性開了娛樂公司，旗下藝人除了成潤，還有「最美魚販」劉心語、張靚靚、簡嫙、貞貞、常立琳等，昨也齊聚尾牙餐會。陳熙之並當場宣布，除了拍電影，今年也有製作綜藝節目的計畫。