現場畫面。（圖 / 劉詠韻翻攝）

台北市松山區民生東路一處民宅，今（20）日清晨6時許發生一起火警，警消獲報後，隨即派遣消防車輛19輛、救護車輛2輛、人員68名前往救援，緊急疏散11人後，再救出受困的1男1女，所幸這起事故並未有人員傷亡，至於詳細起火原因則仍待調查釐清。

消防局指出，現場為一棟5層樓水泥建築物，起火點在1樓倉庫，現場濃煙蔽天，消防人員趕抵時，已見火舌吞噬建築物，所幸火勢順利撲滅，燃燒面積約20平方公尺。據了解，倉庫內存放許多鋰電池遭到毀損，至於詳細起火原因，仍待火調人員進一步調查釐清。