世界衛生組織（WHO）2022年底宣布Mpox（M痘）為Monkeypox（猴痘）代名詞後，疾管署19日公告修正「傳染病分類」，將「猴痘」改稱為「M痘」，避免污名化疑慮。新名稱預計2月1日上路，接下來1年內，2種名稱同步使用，但1年後將淘汰使用「猴痘」名稱。

疾管署表示，1958年，猴痘病毒(Mpox virus)首次從研究用猴子身上被發現，因此該病被命名為「猴痘」。人類感染猴痘病毒最早的個案是1970年在剛果民主共和國的1名9個月男孩。猴痘疫情自2022年5月中於英國爆發以來，截至2023年2月，全球累計至少109國報告逾8.6萬例確診，病例數主要分布於美洲及歐洲。

為避免污名化，WHO在2022年11月28日宣布使用Mpox作為Monkeypox 的同義詞，並以1年時間逐漸淘汰使用Monkeypox。疾管署副署長羅一鈞表示，鑒於Mpox病毒主要以齧齒類動物為宿主及傳播來源，為避免對造成對疾病傳染源的誤解和污名化，疾管署於2023年9月22日Mpox防治應變會議決議通過更名，於11月3日至今年1月2日進行預告程序、未收到不同意見。

羅一鈞表示，目前國內M痘疫情趨緩，各項防治措施、疫苗接種也到位，現階段修改對醫界、民眾端整體影響最小。有鑑於此，疾管署1月19日公告修正第二類法定傳染病「猴痘」中文名稱為「M痘」，新名稱2月1日上路。目前醫界、民眾仍習慣使用「猴痘」，但希望在這1年中各界能跟進國際，逐漸將猴痘改為M痘，1年後將淘汰使用「猴痘」名稱。

根據疾管署統計，M痘疫苗至今共累計7萬3275人接種，其中4萬5606人是完整接種，仍有2萬7669人未接種第2劑。目前國內M痘疫苗庫存有6773瓶，約2.5萬人份。