女星洪詩去年雙喜臨門，3月和李運慶登記結婚，同年8月宣布懷孕。今（20日），洪詩發文宣布生下寶貝女兒哺哺，「歡迎妳來到這個世界上，聽到妳的第一聲哭聲時，我就淚流不止，一種好感動好感激的感覺，哺哺呀～謝謝妳來當我們的女兒，爸爸媽媽真的好愛妳。」

洪詩在文中表示，得知懷孕到親耳聽見哺哺的哭聲、感受女兒在臉旁的觸感，真的好不真實、神奇，「一個人在肚子裡孕育著一個生命，原本只是小小的胚胎，見到面時已經長得如此可愛，完全無法想像，這九個多月就是妳一直在我肚子裡動來動去。」

李運慶抱著女兒，與洪詩組成一家三口。（圖／IG@angelhong）

洪詩歡迎女兒來到世界上，感性地寫下：「聽到妳的第一聲哭聲時，我就淚流不止，一種好感動好感激的感覺，哺哺呀～謝謝妳來當我們的女兒，爸爸媽媽真的好愛妳。」她也感謝醫生和醫療團隊把母女倆照顧得很好，從孕期到生產都非常安心。李運慶經紀人回應，洪詩是剖腹生產，李運慶一看到小孩就感動得哭了。